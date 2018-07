Jorginho repete escalação e encaminha Flamengo para sábado RIO - Recém-chegado ao Flamengo, o técnico Jorginho já vai dando mostras de suas preferências no comando da equipe. No treinamento desta quarta-feira, ele repetiu a mesma escalação da última terça e encaminhou o time que enfrentará o Boavista, neste sábado, no Engenhão, pela segunda rodada da Taça Rio.