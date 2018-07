Jorginho se diz aliviado com vitória do Vasco e pede apoio da torcida

O técnico Jorginho admitiu que o sentimento é de alívio após o Vasco voltar a pontuar e vencer no Campeonato Brasileiro com o triunfo por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na noite de quarta-feira, no Moisés Lucarelli, destacando que o resultado positivo dá alguma esperança para o time buscar uma difícil reação para evitar o rebaixamento.

"A equipe se manteve estruturada taticamente, e tivemos inteligência para jogar quando ficamos com a superioridade numérica. O mais importante é que vencemos esse jogo. Isso nos dá um fôlego. O sentimento depois do jogo foi de alívio. Estava nos incomodando terminar as rodadas com 13 pontos. É um alívio seguido de concentração. Ganhamos, estamos felizes hoje, mas amanhã já pensaremos no Atlético Paranaense", disse.

Apesar de ter encerrado a série de seis derrotas no Brasileirão, a situação do Vasco é dramática, pois o time continua na última posição, com 16 pontos, a 11 da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Jorginho garante ainda acreditar em uma recuperação e pediu o apoio e carinho da torcida no duelo com o Atlético-PR, no próximo domingo, em São Januário.

"Os números estão aí, estamos dentro, é possível! O que precisamos é pontuar fora. Os jogadores vieram para cá com o seguinte discurso: ''um ponto nós já temos, vamos em busca de mais dois''. Sabemos o quanto será difícil o próximo jogo, pois o Atlético Paranaense possui uma boa equipe, mas vamos em busca da vitória. Temos que fazer o dever de casa para sair dessa situação. Os jogadores estão precisando ser abraçados, e o apoio do torcedor é fundamental", afirmou.