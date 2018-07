Jorginho vê decisão como a volta por cima como técnico

SÃO PAULO - Apesar de não ter evitado o rebaixamento da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho afirmou nesta terça-feira que a chance de conquistar o título da Copa Sul-Americana é uma volta por cima da carreira após ter sido demitido do Flamengo no começo do ano.

"Trabalhei três meses e fiquei decepcionado com a diretoria (do Flamengo). Falaram que iam me dar mais oportunidades. Infelizmente há um imediatismo exagerado no Brasil e acho que se tivesse continuado, os resultados melhorariam", disse o técnico, que foi substituído por Mano Menezes. Jorginho descartou dar mais explicações sobre a saída do Flamengo e disse que um dia vai contar melhor os bastidores da demissão.

Apesar da tristeza, o técnico vê a chance de levar a Ponte Preta à decisão contra o Lanús, da Argentina, como um ápice da carreira. "Sou grato à diretoria da Ponte Preta, que soube esperar e acreditou no meu trabalho. Agora temos o resultado disso", comentou.

O ex-lateral-direito da seleção brasileira lamentou o rebaixamento no Brasileirão e explicou que o desempenho tão diferente nas duas competições se deve à detalhes. De acordo com ele, o torneio nacional é nivelado e falhas pontuais da Ponte Preta a levaram a cair para a Série B. "Temos um elenco enxuto e não somos um grande clube. Mas nosso estilo se encaixou para esse mata-mata", disse.