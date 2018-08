Jorginho vê derrota 'amarga' e diz que faltou eficiência ao Vasco no Morumbi

O técnico Jorginho avaliou que faltou eficiência ao Vasco na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha feito elogios ao desempenho do time, o treinador também apontou que sua equipe cometeu falhas que acabaram provocando o tropeço, errando no sistema defensivo, que não soube conter o jogo aéreo do adversário, além de não ter aproveitado as oportunidades de gol que criou.

"Nós tivemos uma grande oportunidade de vencer a partida de hoje, mas não fomos eficientes o suficiente para isso. Não me refiro apenas ao ataque, mas também na parte defensiva. Não poderíamos de forma nenhuma dar um contra-ataque para o São Paulo, que estava jogando em casa e perto de se tornar líder. Tínhamos que saber jogar essa partida e conversamos bastante sobre isso. Não era segredo para ninguém que eles buscariam fazer uma pressão e jogar com bolas aéreas para a casquinha do Diego Souza", declarou.

Tentando tirar lições diante de mais um tropeço do Vasco, Jorginho apontou que os seus jogadores devem se orgulhar do futebol apresentado e previu que o time vai crescer nas competição se repetir o nível da atuação de domingo nos próximos compromissos.

"Vamos tirar lições dessa derrota amarga, mas enalteço o que minha equipe jogou. Teve postura e atitude completamente diferente do jogo contra o Corinthians. Falei para eles no vestiário que não existe nenhum bicho-papão no Campeonato Brasileiro. Existem bons times, alguns com elenco bastante qualificado, como é o caso do São Paulo. Poderíamos ter vencido o atual líder dentro da sua casa e jogando muito bem", afirmou.

A derrota para o São Paulo foi a terceira seguida do Vasco na temporada, sendo a segunda no Brasileirão, o que o deixa em 13º lugar, com 19 pontos. O time entrará em campo novamente na quinta-feira, quando vai receber a LDU, em São Januário, para o jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Na ida, no Equador, a equipe carioca perdeu por 3 a 1.