Jornais destacam a confusão do jogo entre São Paulo e Tigre

SÃO PAULO - A confusão envolvendo os jogadores do Tigre e a Polícia Militar no jogo dessa quarta foi destaque de vários sites de notícias pelo mundo. O Clarín, publicação argentina, colocou uma frase do presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, como manchete da seção de esportes: "A fuga dos argentinos é a nossa maior vitória". Para a reportagem do Clarín, os dirigentes do Tricolor estão "longe da autocrítica".

O La Nación, outro periódico argentino, resolveu usar o ocorrido de ontem como gancho para os principais tumultos que já existiram no futebol sul-americano, com destaque para um jogo da Copa Sul-americana de 2003, disputado entre São Paulo e River Plate. Na ocasião, cada time teve três jogadores expulsos e o São Paulo acabou eliminado nos pênaltis.

O tablóide inglês The Sun, famoso por manchetes pitorescas, fez uma brincadeira com o nome "São Paulo" e tranformou-o em "Sao POW-lo", fazendo referência às onomatopeias de lutas em histórias em quadrinhos.

La Gazzetta dello Sport, principal jornal de esportes da Itália desde 1896, chamou o ocorrido de "escândalo", enquanto o francês Le Monde ressalta a violência na final.