Jornais do mundo destacam duelo das quartas da Copa dos Campeões

SÃO PAULO - O sorteio das quartas de final da Copa dos Campeões da Europa foi assunto no mundo todo. E como não podia deixar de ser, muitos deram destaque para o duelo entre o temido Barcelona e o milionário Paris Saint-Germain. Entre os espanhóis, muitos alertara m apra a volta de Ibrahimovic ao Camp Nou (está suspenso do jogo de ida) e alertas também ao Real Madrid.

O Marca, tradicional jornal esportivo da Espanha, não tomou partido de nenhuma equipe do pais: "Sin clasico e sin duelo español', foi o destaque, lembrando que Barcelona, Real Madrid e Málaga caíram contra adversários estrangeiros.

E, de acordo com o site, as equipes espanholas foram "bastante" beneficiadas pelo sorteio, mesmo com o Málaga decidino na casda do Borussia Dortmund e o Real Madrid, na Turquia diante do Galatasaray. Só o Barcelona faz o segundo jogo em casa, contra o Paris Saint-Germain.

Nem mesmo o Mundo Desportivo de Barcelona preferiu puxar pelo time da cidade. "Así quedan los quartos de la Champions', destaca, com referência aos espanhóis: "PSG-Barça y Madrid - Galatasaray!"

O também espanhol AS segue a linha de que o sorteio favoreceu os times da Espanha por não se enfrentarem, mas faz um alerta para os gigantes: "O Barça se verá com Ibra e o Real, com Sneijder."

Entre as matérias, uma com Jorgi Alba elogiando o ataque dos franceses e outra advertindo que Ibrahimovic é o maior perigo francês e um velho conhecido do Barça.

No L'equipé, da França, o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona é o destaque: "Le PSG se jouera Le Barça!" ou "O PSG vai jogar com o Barcelona." Na deswcrição da partida, uma lamentação: 'è o pior embate para a equipe francesa."

O Le Monde, também francês, também cita o jogo do PSG com os catalães: "Barcelona para o Paris" e traz uma foto de Lavezzi com a camisa encobrindo o rosto, alusão ao duro oponente.

No argentino Olé, uma lamentação: "Europa sin Derby", traz a chamada, lamentando o fato de o sorteio não ter colocado os gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid frente a frente. A edição traz que o torcedor terá de esperar um pouco mais para ver o tão sonhado duelo.

No A bola, de Portugal, a chamada não destaca nenhuma das quatro partidas: "Quartos de final sorteados", estampa a chamada. O jornal também dá mancehte para o duelo entre o Benfica e o Newcastle pela Liga Europa: "Newcastle no caminho do Benfica. Águias jogam primeiro na Luz"

O também português O jogo deu mais destaque para outras partidas. Na mancheste, "Real Madrid defronta Galatasaray", com foto do patrício Cristiano Ronaldo e no texto, citação para o confronto entre italianos e alemães: "Destaque também para o embate escaldante entre Bayern e Juventus".

A Gazzetta dello Sport preferiu se referir apenas aos italianos: "Quartas da Champions: Bayern x Juve" e "Quartas da Euopa League: Fenerbaçhe x Lazio". Chamada bem parecida com a do Corriere dello Sport.