Jornais do mundo todo destacam classificação do Corinthians para a final

SÃO PAULO - A classificação do Corinthians para a final do Mundial de Clubes da Fifa já percorreu o mundo. Os principais jornais publicaram a conquista do Timão com diferentes níveis de destaque. O britânico The Guardian, periódico da mesma nacionalidade do Chelsea, o favorito para ser o adversário do Corinthians na final, chamou a atenção por não dar muita importância ao fato histórico: a notícia estava perdida na página de esportes da publicação.

Já as publicações latino-americanas decidiram dar mais valor à vitória do Timão. É o caso do Perú 21, site de notícias peruano, que dá ênfase para o gol decisivo do atacante Guerrero. O Clarín, da Argentina, prezou pela simplicidade e escreveu a seguinte chamada: “Corinthians, finalista”.

O jornal especializado em esportes Marca, da Espanha, lembrou que o Corinthians conseguiu a classificação, mas os egípcios do Al Ahly deram trabalho para o time brasileiro. O Corinthians enfrenta o vencedor do jogo desta quinta-feira, entre Chelsea (ING) e Monterrey (MEX).