Jornais espanhóis destacam partida ruim do Barcelona e de Neymar

SÃO PAULO - Criticado pela imprensa antes de o Barcelona ver sua sequência invicta de 20 jogos ir por água abaixo, após derrota pela Liga dos Campeões contra o Ajax, o técnico Gerardo Martino viu as depreciações aumentarem depois do revés contra o Athletic de Bilbao. Na partida, em que a equipe catalã perdeu por 1 a 0, o brasileiro Neymar, responsável pelas jogadas individuais, também não teve grande apresentação.

O Mundo Deportivo estampa em sua capa a palavra 'Patinazo', referindo-se ao fato de Neymar ter escorregado no gramado de San Mamés. Mesmo trocando de chuteiras aos 33 minutos da primeira etapa, o atacante ficou aquém do esperado, ainda que a publicação classifique um empurrão de Ander Iturraspe, aos 11 minutos da segunda etapa, como jogada chave do jogo. No lance, o volante do Athletic derrubou Neymar perto da área e o juiz aplicou apenas um cartão amarelo, o que gerou reclamação dos jogadores do Barcelona.

Também catalão, o Sport se concentrou em criticar a forma como a equipe atuou no revés. Com a manchete "Este não é o nosso Barça", o periódico enfatiza que o Barcelona tenha jogado bem o primeiro tempo, apesar de só ter dado dois chutes ao gol dos mandantes. Ainda na manchete, o jornal colcoa uma frase da 'Tata' Martino, que afirma ter visto os seus comandados atuarem de forma superior ao Athletic de Bilbao.

Principal jornal esportivo do país, o Marca chama a derrota de "naufrágio". Para o diário madrilenho, os jogadores do Athletic fizeram um jogo épico, mostrando superação em futebol e atitude. Na mesma capa, o periódico aproveita para dividir a capa e mostrar a ascenção do Real Madrid, que após golear o Valladolid, por 4 a 0, ficou a apenas três pontos dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid.

Com 40 pontos, o Barcelona volta à campo no próximo sábado, onde recebe o Villarreal no estádio Camp Nou. Caso queira permanecer na liderança do Campeonato Espanhol, a equipe catalã precisa vencer, já que o Atlético de Madrid, segundo colocado, possui o mesmo número de pontos do clube azulgrená.