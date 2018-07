Jornais espanhóis repercutem a 10.ª conquista do Real na Liga dos Campeões

SÃO PAULO - O feito histórico do Real Madrid, que conquistou o 10.º título da Liga dos Campeões da Europa ao bater o rival Atlético de Madrid na decisão, não deixou de ser exaltado pelos principais jornais da Espanha.

"Uma Décima épica", afirma o madrilenho Marca, relembrando que o time merengue conseguiu levar o jogo para a prorrogação nos minutos finais do tempo regulamentar.

O El País foi mais simples em sua manchete: "El Madrid gana la Décima" (Real Madrid ganha a "décima").

O Mundo Deportivo, jornal da Catalunha, região do arquirrival Barcelona, foi frio no título da crônica do jogo: "4-1: Real Madrid reage e ganha a Liga dos Campeões na prorrogação".

O Real Madrid termina a temporada 2013/2014 com dois títulos. Além da taça da Liga dos Campeões da Europa, o clube merengue também conquistou a Copa do Rei.