Jornais espanhóis repercutem eliminação do Real: 'Fim de uma era'

Como não poderia deixar de ser, a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, diante do Ajax, repercute na imprensa espanhola. As edições de quarta-feira dos principais jornais esportivos da Espanha destacam a derrota por 4 a 1 para os holandeses, em pleno Santiago Bernabéu, que eliminou os merengues nas oitavas de final do torneio.

O periódico madrilenho Marca foi duro em sua capa: “Aqui jaz uma equipe que fez história”, além de ter afirmado que o apito final registrou “o humilhante fim de um ciclo irrepetível”. O Real vinha de quatro títulos nas últimas cinco edições do torneio, sendo que os três últimos vieram de maneira consecutiva. A equipe não era eliminada nas oitavas da Liga desde 2010, quando caiu diante do Lyon.

O Marca e o As, outro jornal da capital Madri, criticaram duramente a atuação do brasileiro Casemiro após a partida. Enquanto o primeiro definiu a partida como um de seus “piores jogos com a camisa do Real Madrid”, o segundo descreveu a apresentação do volante como “terrível”, apontando sua falha no gol de Ziyech, que abriu o placar para o adversário. “Muito lento nas coberturas e parado sem a bola, sem dar fluidez ao jogo”, analisou o veículo.

Por outro lado, Vinicius Junior foi poupado pelos jornais após deixar o campo ainda no primeiro tempo. O ex-atacante do Flamengo sentiu fortes dores e foi substituído por Asensio depois de uma dividida na linha de fundo. O brasileiro, contudo, disse após o duelo que não sofreu nenhuma lesão grave.

Os veículos de comunicação da Catalunha, região do rival Barcelona, também destacaram a derrota do Real. O Sport descreveu a goleada como o “fim de uma era” para os madrilenhos, enquanto o Mundo Deportivo provocou o time com a capa “nada de nada”, se referindo à temporada merengue sem títulos.

