Jornais estrangeiros dão destaque para o resultado do sorteio da Copa

SÃO PAULO - "Grumble in the Jungle". Foi assim que o tablóide inglês The Sun destacou o resultado do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, realizado na tarde desta sexta-feira, na Costa do Sauípe, na Bahia. A frase retrata a insatisfação dos ingleses com o resultado: caíram no mesmo grupo de Uruguai, Itália e Costa Rica, o Grupo D, apelidado de "grupo da morte". Além de enfrentar adversários difíceis, a Inglaterra fará seu primeiro jogo, contra a Itália, em Manaus.

O italiano La Gazzetta dello Sport ressaltou a dificuldade do Grupo D e deu destaque à declaração do técnico Cesare Prandelli, que fez questão de minimizar o fato de ter caído no grupo da morte. O alemão Bild considera o Grupo G bastante difícil. A Alemanha enfrenta Portugal, Gana e Estados Unidos.

Confira o que os jornais estrangeiros estão dizendo: