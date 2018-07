Jornais franceses garantem David Beckham no PSG em janeiro

PARIS - Jornais franceses garantiram nesta quarta-feira que o meia David Beckham já acertou sua transferência para o Paris Saint-Germain. Segundo o L'Équipe e o Le Parisien, o inglês deverá aportar na capital francesa em janeiro, durante a janela de transferências.

Beckham, de 36 anos, não renovou seu contrato de cinco anos com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos e tem boas chances de defender algum time europeu no primeiro semestre de 2012. O inglês está deixando o clube após liderar a equipe na conquista do título da MLS, a liga norte-americana de futebol.

Os diários, contudo, avisam que o acerto não será confirmado antes do Natal. O L'Équipe antecipou que o jogador deverá ser recebido com uma grande festa na capital, enquanto o Le Parisien citou até as cifras envolvidas na negociação. De acordo com o jornal, Beckham deverá ganhar 800 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão) por mês.

No entanto, a assessoria do atleta negou a concretização do acerto e disse que o anúncio foi "prematuro". "Não houve acordo com nenhum clube até agora", divulgou a empresa que gerencia a carreira do jogador inglês. Beckham, porém, não desmentiu a negociação com o time comandado pelo brasileiro Leonardo.