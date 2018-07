Jornais repercutem eliminação da Alemanha da Copa: 'Maldição mundial'

A eliminação precoce da seleção da Alemanha da Copa do Mundo foi o tom das capas das principais publicações do mundo. Atual campeã, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Coreia do Sul e deu continuidade a um tabu o qual apenas o Brasil está a salvo: desde 2002, as seleções que foram campeãs de um Mundial caíram ainda na primeira fase na edição seguinte do torneio.

+ Alemanha perde para a Coreia do Sul e está eliminada do Mundial

+ Suécia goleia o México e classifica ambos para as oitavas

+ Alemanha é mais uma campeã do mundo a sofrer sina de eliminações na primeira fase

A derrota para o time sul-coreano ainda deixou a Alemanha na lanterna do Grupo F, com os mesmos três pontos do rival asiático - mas com desvantagem no saldo de gols. Assim, alemães se somam a França, Itália e Espanha, eliminados em 2002, 2010 e 2014 - o Brasil avançou para os playoffs em 2006, após triunfar quatro anos antes.

Nos principais portais do mundo, a eliminação alemã ganhou tons dramáticos. "Histórico, disse o portal alemão Kicker. "Nosso pesadelo se tornou realidade", afirmou o também germânico Bild. "Nocaute histórico da campeã", afirmou o Marca, da Espanha.

HISTÓRICO! ALEMANHA ELIMINADA!, diz o Kicker, da Alemanha.

ALEMANHA VOLTA PARA CASA! UMA MALDIÇÃO MUNDIAL!, afirma a Gazzetta Dello Sport, da Itália.

O PESADELO SE TORNOU REALIDADE!, diz o alemão Bild

HISTÓRICO! K.O. DA CAMPEÃ, escreve o Marca, da Espanha.

CATACLISMA EM MOSCOU!, diz em sua primeira linha o L'Equipe, da França.

Suécia e México se classificaram para a segunda fase como primeiro e segundo colocados do Grupo F. Eles enfrentarão, respectivamente, o segundo e o primeiro colocados do Grupo E, o do Brasil. Os jogos serão na segunda-feira (1º do Grupo E x 2º do Grupo F) e terça-feira (1º do grupo F x 2º do Grupo E).