Jornais repercutem estreia discreta de Neymar no Barça

SÃO PAULO - Tido como uma das principais contratações desta janela de transferências, o atacante Neymar enfim estreou pelo Barcelona. Apesar de ter atuado nos 10 minutos finais da partida contra o Lechia Gdansk, seu primeiro jogo no time catalão não deixou de ganhar destaque nos principais jornais da Europa, que apontaram a falta de ritmo do atacante brasileiro e a violência dos marcadores poloneses.

"Neymar estreia sem vitória" foi a manchete do AS, que ressaltou o excesso de faltas cometidas pelos zagueiros do Lechia em cima do brasileiro e das reclamações do atacante com o árbitro.

Já o Marca, jornal de Madrid, realçou as declarações de Neymar, que admitiu precisar de mais tempo para se adaptar e da sensação que será enfrentar o seu ex-clube, o Santos, na próxima sexta-feira.

O El País deu menos importância a estreia de Neymar e preferiu analisar a atuação do Barcelona de uma forma geral, elogiando a posse de bola catalã, mas criticando a falta de pressão no ataque, fundamento que o novo treinador, Gerardo Martino, deve trabalhar mais nesta pré-temporada.

"Neymar estreia sem tempo para melhorar o Barça" foi a manchete do catalão Mundo Deportivo, que frisou a falta dos principais jogadores para municiar o atacante, além do pedido da comissão técnica para que o brasileiro não abusasse das arrancadas, com o objetivo de evitar lesões.

O próximo compromisso do Barcelona será diante do Santos, no Camp Nou, válido pelo tradicional Troféu Joan Gamper.