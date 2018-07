Jornal alemão revela os 20 maiores salários do Bayern de Munique

SÃO PAULO - O jornal alemão Bild revelou em sua edição desta quinta-feira os salários dos jogadores do Bayern de Munique, comandado pelo espanhol Pep Guardiola. Os mais bem pagos são os jogadores Ribéry e Mario Götze, com 12 milhões de euros por ano - o equivalente a R$ 39,4 milhões.

Os brasileiros Dante e Rafinha estão na parte inferior da lista, mas não dá para dizer que eles são mal remunerados. Dante, titular do Bayern e da seleção brasileira, ganha cerca de R$ 11,5 milhões. Rafinha recebe o equivalente a R$ 16,4 milhões. Os dois, no entanto, estão abaixo de Thiago Alcântara, filho do ex-jogador Mazinho, que trocou o Barcelona pelo clube alemão. Thiago é o mais bem pago do trio, com 8 milhões de euros anuais (R$ 26,3 milhões). "É claro que uma Tríplice Coroa tem suas causas e consequências. É um elenco muito caro. Mas se eu pudesse escolher, viveria tudo isso de novo", disse Jan-Christian Dreesen, diretor-financeiro do Bayern.

LISTA DOS 20 MAIORES SALÁRIOS

Franck Ribéry - 12 milhões euros (R$ 39,4 milhões)

Mario Götze - 12 milhões de euros (R$ 39,4 milhões)

Philippe Lahm - 10 milhões de euros (R$ 32,9 milhões)

Bastian Schweinsteiger - 10 milhões de euros (R$ 32,9 milhões)

Thomas Müller - 8 milhões de euros (R$ 26,3 milhões)

Thiago Alcântara - 8 milhões de euros (R$ 26,3 milhões)

Manuel Neuer - 8 milhões de euros (R$ 26,3 milhões)

Arjen Robben - 7 milhões de euros (R$ 23 milhões)

David Alaba - 7 milhões de euros (R$ 23 milhões)

Javi Martínez - 6 milhões de euros (R$ 19,7 milhões)

Jêróme Boateng - 6 milhões de euros (R$ 19,7 milhões)

Daniel van Buyten - 5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões)

Mario Mandzukic - 5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões)

Rafinha - 5 milhões de euros (R$ 16,4 milhões)

Toni Kroos - 4,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões)

Claudio Pizarro - 4,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões)

Dante - 3,5 milhões de euros (R$ 11,5 milhões)

Holger Badstuber - 3,5 milhões de euros (R$ 11,5 milhões)

Xherdan Shaqiri - 2,5 milhões de euros (R$ 8,1 milhões)

Diego Contento - 2 milhões de euros (R$ 6,5 milhões)