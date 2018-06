Jornal argentino brinca com tropeço da seleção brasileira na estreia

A seleção brasileira teve uma apresentação ruim na estreia da Copa do Mundo e ficou no empate por 1 a 1 com a Suíça no domingo, em Rostov, pelo Grupo E. O jornal argentino Olé aproveitou o tropeço da equipe de Tite e manchetou a edição desta segunda-feira com a frase: "Vai ser um parto".

+ Escolha as camisas mais bonitas da Copa

+ Copa do Mundo, a maior vitrine da tecnologia no futebol

+ Conheça a história das Copas

Abaixo do texto, uma imagem de Neymar caído no gramado com cara de dor, como se estivesse prestes a dar à luz. O jornal lembra que os suíços não deram trégua ao camisa 10 brasileiro, que foi um dos mais caçados em campo.

"Também não ganharam. O Brasil apenas empatou em 1 a 1 com a Suíça e o México deu um histórico golpe na Alemanha. Não só para a Argentina que o Mundial será como escalar uma ladeira", informou o Olé.

Os argentinos também não foram bem em seu primeiro jogo na Copa do Mundo e ficaram no empate por 1 a 1 com a Islândia, no último sábado, pelo Grupo D. O time de Messi volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Croácia.

A seleção brasileira jogará na sexta-feira, às 9h, em São Petersburgo, contra a Costa Rica, que perdeu o primeiro jogo para a Sérvia por 1 a 0. Um novo tropeço pode complicar as pretensões do time de Tite de avançar para a próxima fase.