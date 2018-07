Jornal argentino diz que palmeirense Cristaldo pode ir para o River

O atacante Jonathan Cristaldo pode deixar o Palmeiras . O jogador, que é uma das 11 opções para o ataque do time alviverde foi oferecido ao clube argentino, segundo o jornal Olé. Entretanto, a chance do negócio sair é pequena.

Cristaldo tem recebido bastante elogio do técnico Oswaldo de Oliveira durante os treinamentos e a diretoria entende que ele ainda pode ajudar a equipe. O atacante foi contratado por R$ 8 milhões do Metalist, da Ucrânia e na Argentina apareceu com destaque no Vélez Sarsfield.

Segundo o jornal argentino, o jogador foi oferecido ao River e interessa, já que Rodrigo Mora está de saída do clube. O atacante é o setor onde Oswaldo de Oliveira mais tem opção.

Além de Cristaldo, o treinador conta com mais dez outros jogadores no setor: Os recém-contratados Leandro Pereira, Dudu, Rafael Marques e Kelvin; Maikon Leite, que retornou de empréstimo do Atlas-MEX; e Vinicius, Patrick Vieira, Rodolfo, Leandro e Mouche, que continuam no clube.