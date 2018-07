Jornal catalão diz que o Real Madrid está atrás de Guardiola

Com o contrato no Bayern de Munique se encerrando ao fim da atual temporada europeia, o técnico Pep Guardiola já desperta interesse nas maiores equipes do futebol mundial. Segundo o diário catalão Ara, a mais recente investida pelo ex-treinador do Barcelona teria sido feita pelo Real Madrid.

Após a derrota por 4 a 0 no clássico espanhol, no último sábado, o atual técnico merengue, Rafa Benítez, perdeu muita força dentro do clube. Havia até a expectativa de que o técnico fosse sacado e até sobre um possível anúncio do ex-jogador Zinedine Zidane como técnico. Porém, ao que tudo indica, Benítez deve permanecer no comando da equipe até o fim da temporada.

Contudo, fontes próximas a Guardiola garantem que a vontade do técnico é treinar no Campeonato Inglês. Com isso, o Manchester City já é apontado como o favorito para contar com o treinador, por conta do poderio financeiro e da boa relação de Guardiola com Ferran Soriano e Txiki Begiristain, diretores do clube inglês.

Ao mesmo tempo, também não está descartada uma renovação entre Bayern de Munique e Guardiola. Afinal, nesta temporada, a equipe só vem crescendo de rendimento e o técnico garante que sua família está feliz na Alemanha.