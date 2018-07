Jornal coloca Neymar no Barcelona a partir de 2014

SÃO PAULO - O craque Neymar apareceu mais uma vez no noticiário internacional nesta terça-feira. O jornal catalão Sport divulgou que teve acesso ao contrato no qual o jogador do Santos teria acertado sua transferência ao Barcelona.

A publicação revelou que o vínculo firmado pelo jogador teria início em 2014 e valeria por quatro temporadas, com a opção de renová-lo por mais uma. Ainda segundo o diário, Neymar receberia 7 milhões de euros (R$ 17 milhões) por ano.