Jornal da Espanha compara lateral-direito Daniel Alves com Pelé

Daniel Alves pode deixar o Barcelona na próxima temporada. Mas ainda está com moral na Espanha e nesta segunda-feira foi comparado a Pelé pelo jornal Sport, da Catalunha. A manchete do periódico trouxe um comparativo das conquistas dos brasileiros sob o título ‘O Rei’ Pelé... ‘O príncipe’ Dani.

A matéria, assinada por Joaquim Piera, mostra que o maior jogador de todos os tempos conquistou 28 títulos na brilhante carreira, enquanto o lateral-direito, aos 31 anos, soma 25. “Dani é o segundo jogador brasileiro com mais títulos na história”, foi gravado com destaque no texto.

As três conquistas que ‘igualariam’ Daniel Alves a Pelé podem vir ainda nesta temporada. O Barcelona está bem no Espanhol e na Copa do Rei, além de já classificado às oitavas da Copa dos Campeões. Curiosamente, o clube obteve estas três conquistas no primeiro ano sob o comando de Pep Guardiola.

O jornal lamenta apenas que o lateral não conseguiu vencer a Copa do Mundo disputada no Brasil. O título Mundial, por sinal, é o grande diferencial, já que Pelé tem três. Além das três taças com a seleção brasileira, Pelé ainda foi campeão uma vez com o Cosmos e outras 24 com o Santos.

Já Daniel Alves tem no clube catalão suas maiores glórias. São 16 troféus erguidos com o Barcelona, com destaque para duas Ligas dos Campeões. São outras três glórias com a seleção brasileira, cinco com o Sevilla e um com o Bahia.

O Sport ainda ressalta as conquistas de Cafu, dono de 23 títulos, e o dono da ‘medalha de bronze’ nas comparações.