Jornal diz que Leonardo levaria Kaká à Inter de Milão

Segundo a publicação, Leonardo já teria sido contatado pelo presidente da Inter, Massimo Moratti, e iniciado conversas com Kaká, com quem trabalhou no Milan quando foi dirigente do time rubro-negro e de quem é amigo pessoal. A equipe italiana apostaria na boa relação dos dois para contratar o jogador brasileiro por 18 meses, até junho de 2012.

Apesar de ter se sagrado campeão do Mundial de Clubes da Fifa no último sábado, Rafa Benítez está em xeque na Inter de Milão por ter reclamado da política de contratações da equipe. Ele disse que entregou uma lista de reforços a Moratti e não foi atendido. A imprensa italiana garante que sua demissão é uma questão de dias.

Leonardo, que está desempregado desde que deixou o Milan, em maio de 2010, seria o primeiro nome de Moratti para assumir o comando da Inter, que faz campanha irregular nesta temporada - é a oitava colocada do Campeonato Italiano e passou às oitavas de final da Liga dos Campeões na vice-liderança de seu grupo, o que fará com que decida fora de casa uma vaga com o Bayern de Munique na próxima fase.

Kaká, por sua vez, ainda não atuou na temporada 2010/2011 porque está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo a que se submeteu em agosto. Contratado pelo Real Madrid há um ano, o jogador tem seu nome constantemente envolvido em notícias sobre supostas transferências para outros clubes.