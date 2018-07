Jornal espanhol coloca Ponte Preta no lugar do Santos no Mundial de Clubes

SÃO PAULO - Se depender do jornal "Marca", da Espanha, parte da cidade de Campinas poderia estar em festa. Isso porque ao publicar em seu site a tabela com os participantes do Mundial de Clubes do Japão, o periódico colocou o escudo da Ponte Preta no lugar do distintivo do Santos de Neymar, Ganso e companhia.

A experiênca do clube campineiro em torneios internacionais, no entanto, não é das maiores. Recém classificada para a Série A do Brasileiro em 2012, a Ponte Preta nunca participou da Copa Libertadores, muito menos, de um Mundial de Clubes.