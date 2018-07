Jornal espanhol compara reforço do Palmeiras a Messi

O jornal espanhol As encheu a bola do futuro contratado do Palmeiras. O chileno Francisco Arancibia, de 18 anos, foi chamado pelo veículo de o "novo Messi" e ganhou muitos elogios pelo talento em conduzir a bola com o pé esquerdo, jogar em velocidade e facilidade em driblar os adversários.

O Palmeiras ainda não anunciou a chegada do jogador, mas o próprio jornal espanhol destaca que Arancibia já está fechado com o Alviverde. O meia também esteve na mira do Corinthians e atualmente defende o O'Higgins, do país natal. O As destaca ainda a característica do garoto de conduzir a bola bem próxima ao pé, algo que Messi também faz e que dificulta bastante o desarme.

Assim como o argentino, Arancibia também é franzino (tem 1,70m de altura) e já teve a chegada confirmada pelo diretor executivo do Alviverde, Alexandre Mattos. O chileno ainda não atuou profissionalmente em seu país e vai assinar por empréstimo de 18 meses, com valor de compra fixado em cerca de R$ 2 milhões.