Jornal espanhol diz que Rayo Vallecano quer Valdivia

SÃO PAULO - O jornal espanhol AS noticiou nesta quarta-feira que o meia Valdivia está nos planos do Rayo Vallecano e que ele pode deixar o Palmeiras em janeiro. O jogador seria indicação do técnico Paco Jémez, que trabalhou com o chileno justamente no clube espanhol na temporada 2003/04.

Ainda de acordo com a publicação, o camisa 10 teria se animado com a chance de voltar ao clube, embora tenha contrato com o Palmeiras até 2015. Na última sexta-feira, durante visita a redação do Estado, o chileno garantiu foco no Palmeiras para 2014, que está preparado para ser a estrela do time no ano do centenário do clube e também brilhar com a camisa da seleção chilena na Copa do Mundo.

Outro palmeirense que teve seu nome comentado no futebol espanhol recentemente foi o zagueiro Henrique. O Villarreal seria o interessado, mas até o momento ainda não fez uma proposta pelo capitão palmeirense.