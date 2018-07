Jornal francês inclui Daniel Alves e Marcelo na seleção do ano

PARIS - O jornal francês L''Équipe incluiu os brasileiros Daniel Alves, do Barcelona, e Marcelo, do Real Madrid, em sua seleção do ano, divulgada nesta segunda-feira. O time foi dominado pelos jogadores que atuam no futebol espanhol.

Campeão europeu e mundial, o Barcelona foi responsável por mais da metade da seleção. Seis atletas, incluindo Daniel Alves e Messi, compõem a formação no 4-3-3. O Real Madrid contribui com Cristiano Ronaldo, além do lateral-esquerdo brasileiro.

O goleiro Neuer, do Bayern de Munique, o zagueiro Vidic, do Manchester United, e o atacante David Silva, do Manchester City, completam a seleção de 2011. A escalação final: Neuer; Daniel Alves, Piqué, Vidic e Marcelo; Busquets, Xavi, Iniesta e Messi; Ronaldo e David Silva.

Destaques do time, Messi, Xavi e Cristiano Ronaldo concorrem ao prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo em 2011. O vencedor será conhecido no dia 9 de janeiro, em Zurique, na Suíça.