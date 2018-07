Jornal inglês elege escudo do São Paulo como o mais bonito do mundo

Nesta terça-feira, o periódico inglês Daily Mail divulgou uma lista dos 20 escudos mais bonitos do futebol e encheu de moral um importante clube brasileiro. Segundo o ranking, que, segundo o jornal, leva em conta o estilo e a história por trás do design, o São Paulo tem o símbolo mais bonito do mundo.

'Apenas um monstro não pensaria que é um desenho encantador e moderno', escreve o periódico sobre o escudo tricolor. A publicação inglesa ainda destaca as cinco estrelas presentes no uniforme, mas que já foram abandonadas no escudo oficial. 'As duas estrelas douradas representam os recordes mundiais e olímpicos de Adhemar Ferreira da Silva. As vermelhas são para os campeonatos mundiais conquistados pelo São Paulo'.

Além do clube paulista, a lista ainda destaca os símbolos de Roma (20º colocado), Liverpool (16º), Paris Saint-Germain (13º), Valencia (12º), Colo-Colo (5º), Juventus (4º) e Ajax (3º). O segundo lugar ficou com o escudo do Gent, da Bélgica.

CONFIRA A LISTA COMPLETA

1 – São Paulo, Brasil

2 – Gent, Bélgica

3 – Ajax, Holanda

4 – Juventus, Itália

5 – Colo Colo, Chile

6 – Kaizer Chiefs, África do Sul

7 – Palermo, Itália

8 – Newcastle, Inglaterra

9 – Orlando Pirates, África do Sul

10 – Malaga, Espanha

11 – Coventry, Inglaterra

12 – Valencia, Espanha

13 – PSG, França

14 – Tijuana, México

15 – Colônia, Alemanha

16 – Liverpool, Inglaterra

17 – Burton Albion, Inglaterra

18 – Club Brugge, Bélgica

19 – Aberdeen, Escócia

20 – Roma, Itália