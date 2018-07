Jornal italiano repercute gols de Pato e reestreia de Robinho

Por mais que a noite do último domingo no Morumbi fosse de Kaká e sua reestreia diante da torcida do São Paulo, quem realmente chamou a atenção foi Alexandre Pato. O atacante, com passagem pelo Milan e que está sendo especulado na arquirrival Internazionale, marcou dois gols no triunfo tricolor contra o Vitória por 3 a 1 e foi destaque no site da Gazzetta Dello Sport.

Além de chamar a recepção dada a Kaká pelos torcedores de "extraordinária", os jornalistas italianos fizeram questão de dizer que o meia teve que "dividir os holofotes" com outro ex-jogador do Milan. Mesmo destacando os aplausos da torcida presente ao Morumbi, o periódico destacou as críticas e vaias que o atacante vinha recebendo nas últimas partidas.

Outro jogador renomado que também ganhou destaque foi Robinho. A Gazzetta Dello Sport destacou que o jogador emprestado ao Santos pelo Milan foi bem recebido pelos torcedores e que apesar de deixar boa impressão e mostrar "grande vontade", não conseguiu impedir a derrota de sua equipe para o Corinthians na Vila Belmiro por 1 a 0.