Jornalista Alexandre Barros é eleito o novo presidente da Portuguesa

Alexandre Barros venceu a eleição para presidente da Portuguesa. Ele derrotou Marco Antonio Teixeira Duarte no pleito realizado nesta segunda-feira por 147 votos dos conselheiros contra 35. Ele assumirá um clube com dívidas de R$ 200 milhões e em um momento muito delicado.

Aos 42 anos, Alexandre Barros é jornalista e acompanha o clube diariamente há anos. Ele é da Equipe Líder da Tropical FM e derrotou um candidato que é filho de Oswaldo Teixeira Duarte, um presidente histórico da Portuguesa e que dá nome ao estádio do Canindé, em São Paulo.

Dentro de campo, a situação da Portuguesa é bem complicada. O time está na Série A-2 do Campeonato Paulista e na Série D do Campeonato Brasileiro. A intenção de Alexandre Barros é formar parcerias para iniciar um processo de recuperação no clube e levar a equipe novamente para o caminho das vitórias.