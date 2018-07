Jornalista de 33 anos ganha eleição para presidente do Bahia

Marcelo Sant'Ana, um jornalista de apenas 33 anos, é o novo presidente do Bahia. O repórter foi o candidato mais votado das eleições ocorridas neste sábado na Arena Fonte Nova. Ele recebeu cerca de 41% dos votos e superou outros cinco concorrentes, entre eles o radialista Antonio Tillemont, que ficou em segundo, com 33%.

O novo presidente vai receber o Bahia em crise, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Sant'Ana, que é colunista do jornal Correio*, vai ficar no cargo por três anos, durante o triênio 2015/2017. Ele substitui Fernando Roth Schmidt, que assumiu um mandato tampão em setembro do ano passado.

Sant'Ana defendeu, durante a campanha, uma candidatura "neutra" dentro da política do clube e recebeu o apoio do ex-jogador Bobô, ídolo do Bahia. Entre as propostas, um melhor aproveitamento das categorias de base, com 40% do elenco formado por garotos revelados internamente.