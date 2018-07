Jornalista é preso após ser acusado de racismo na final do Paranaense

LONDRINA - O apresentador da afiliada de Maringá do SBT, Lourival Santos, foi preso neste domingo, durante a decisão do Campeonato Paranaense, em Maringá. Ele foi acusado por outra profissional de imprensa de ter chamado de "macaco" o lateral-direito Maicon, do Londrina, quando este marcou o gol que abriu o placar para o título da equipe em Maringá.

A ofensa teria sido ouvida pela jornalista Monique Vilela, da Rádio Banda B, que fez a denúncia à polícia. Na transmissão da partida pelo Premier Futebol Clube, canal de pay per view, o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná, Isaías Aparecido de Bessa, confirmou e lamentou o caso.

De acordo com o canal, Lourival, que trabalha para a Rede Massa, de propriedade do apresentador Ratinho, tentou esconder o colete de imprensa no vestiário, mas foi detido em flagrante. Monique teria aceitado representar criminalmente contra o colega por conta das ofensas racistas.

Quinta-feira, em rodada da Copa do Brasil, dois torcedores do Paraná teriam proferido injúrias racistas contra Marino, o São Bernardo. O clube já entregou as imagens das câmeras de segurança para a polícia, que instaurou um inquérito e está investigando o caso. Mesmo assim, pode ser eliminado da competição.