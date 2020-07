Jornalista Rodrigo Rodrigues, do SporTV, é internado com novo coronavírus

O jornalista Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, que atualmente é apresentador do programa Troca de Passes, da SporTV, está internado desde a noite de sábado no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Infectado pelo novo coronavírus há 15 dias, está afastado do trabalho desde então, mas sentiu-se mal e ao procurar atendimento, a equipe médica optou pela internação.

A Rede Globo divulgou neste domingo a seguinte nota sobre a internação do jornalista. "O apresentador Rodrigo Rodrigues está internado no hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro, com todo o apoio e acompanhamento da Globo. Rodrigo teve diagnóstico confirmado de covid-19 há cerca de 15 dias e estava em casa - afastado do trabalho - desde então. As informações médicas sobre o caso serão fornecidas pelo hospital", informou.

A última vez que apresentou o programa no SporTV foi no dia 9 de julho. Desde então, ele é apresentado em rodízio por Karine Alves e Fred Ring. Neste domingo, em esquema de plantão, o Troca de Passes teve Carlos Cereto no comando da atração.