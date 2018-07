José Carlos Brunoro anuncia fim do Palmeiras B

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta terça-feira o encerramento das atividades do Palmeiras B após o término da Série A3 do Campeonato Paulista. O diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro, acredita que a forma com que o projeto estava sendo conduzido não é o ideal.

"Estamos anunciando o fim do time B, que estava fazendo parte da base, mas deveria estar integrado ao time profissional. Temos jogadores com idade elevada para o time B. Não é pelo resultado (dentro de campo) em si, mas pela filosofia de trabalho", disse o dirigente, que entretanto, cogita disputar a Copa Paulista no segundo semestre. "Neste ano, pode até ser que tenha uma equipe jogando, mas não vai mais ser o time B."

A reformulação no departamento de futebol da base do Palmeiras fez com que o clube demitisse o técnico Luis dos Reis, que comandava o time B. Na sequência da Série A3 do Campeonato Paulista, o time será dirigido por Humberto Ramos. O Palmeiras está em 17.º lugar na competição.