José Manuel de la Torre assume a seleção do México

José Manuel de la Torre é o novo técnico da seleção mexicana. A sua contratação foi oficializada em uma reunião dos proprietários dos clubes mexicanos na noite de segunda-feira. O seu anúncio foi considerado quase uma formalidade, após o único outro concorrente, Victor Manuel Vucetich, sair da disputa pelo cargo no sábado, por questões pessoais.

De la Torre, de 44 anos, estava no comando do Toluca. Ele iniciou sua carreira de treinador em 2006 e ganhou três títulos nacionais. O novo treinador foi apresentado com um boné verde e o agasalho branco da seleção mexicana no anúncio. "Este é um sonho que tive desde que eu era uma criança", disse.

De la Torre assume o lugar de Javier Aguirre, que deixou o comando da seleção mexicana após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dois técnicos interinos dirigiam a equipe desde então. O México venceu apenas um de seus quatro últimos jogos e sofre com conflitos internos entre os jogadores e dirigentes desde a Copa do Mundo.

De la Torre ficou como o único candidato depois de Victor Manuel Vucetich, treinador do Monterrey, retirar-se do processo de escolha no sábado, dizendo que sua situação familiar o impedia de dedicar o tempo necessário para a seleção.

A meta principal de De la Torre como técnico do México será a de classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2014. Ele se torna o 32º técnico da história da seleção mexicana e o sexto desde que o argentino Ricardo La Volpe deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2006.