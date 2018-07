José Maria Marin diz que Brasil está no 'bom caminho' com Felipão

LONDRES - A seleção brasileira segue sem vencer no retorno de Luiz Felipe Scolari ao comando da equipe, mas o presidente da CBF, José Maria Marin, garante que a equipe está no caminho certo. Após o empate por 1 a 1 com a Rússia em amistoso disputado no Stamford Bridge, em Londres, na segunda-feira, o dirigente conversou com Felipão e o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira e garantiu que a equipe está em evolução.

"Eu disse após o jogo contra a Itália e repito hoje: a seleção brasileira está no bom caminho. O time ainda tem o que melhorar, mas já tem mostrado um futebol que me deixa essa certeza, a de que está progredindo", afirmou, ao site oficial da CBF.

Técnico da seleção brasileira na conquista do título da Copa do Mundo de 2002, Felipão retornou ao comando da equipe no final de novembro de 2012, quando substituiu o demitido Mano Menezes. Depois disso, o Brasil disputou três amistosos, com uma derrota para a Inglaterra (2 a 1) e empates com Itália (2 a 2) e Rússia (1 a 1).

A seleção brasileira voltará a entrar em campo em abril, quando disputará dois amistosos contra Bolívia, no dia 6, em Santa Cruz de la Sierra, e Chile, no dia 24, no Mineirão. Para esses jogos, porém, Felipão só poderá convocar jogadores que atuam no futebol nacional.

Antes da sua estreia na Copa das Confederações, o Brasil vai disputar dois amistosos com a força máxima. Os jogos serão diante de Inglaterra, em 2 de junho, no Maracanã, e França, em 9 de junho, na Arena Grêmio. Para Marin, essa sequência de amistosos serão importante para que a seleção brasileira seja competitiva na Copa das Confederações.

Além disso, ele aposta no talento individual dos jogadores para ter sucesso no torneio. "Temos mais três amistosos até a Copa das Confederações, o que trará entrosamento que todo o time precisa para ser vencedor. Isso, aliado à qualidade técnica dos nossos jogadores, deixará a seleção pronta para a Copa das Confederações", prometeu.

O Brasil abre a Copa das Confederações em 15 de junho contra o Japão, em Brasília. Os outros jogos no Grupo A serão diante de México, no dia 19, em Fortaleza, e contra a Itália, no dia 22, em Salvador.