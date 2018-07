José Maria Marin visita obras da Granja Comary, em Teresópolis

RIO - O local onde ficará hospedada a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2014, a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, recebeu nesta sexta-feira a visita do presidente da CBF, José Maria Marin, um dos maiores idealizadores da reforma. O cartola sobrevoou o local e conferiu o andamento das obras de modernização das instalações.

"A reforma da Granja Comary é a nossa grande prioridade, atendendo inclusive ao pedido do técnico Felipão e de sua comissão. Aqui, em Teresópolis, será a casa da seleção brasileira nos treinamentos para a Copa do Mundo no nosso País", afirmou o presidente da entidade durante a visita. Acompanhado do secretário-geral da CBF, Julio Avelleda, e do diretor de Patrimônio, Dino Gentile, Marin deixou a Granja Comary para checar outros projetos, como as obras da nova sede da CBF na Barra da Tijuca.

Ainda durante a Copa das Confederações, Felipão referia-se a Teresópolis como o lugar ideial para que a seleção tenha tranquilidade durante sua prepararação para a Copa e na própria competição. O Brasil pretende montar seu Quartel General na Granja e de lá viajar para os locais das partidas. O treinador da seleção também espera ansioso pela reforma. Disse que Cotia, no CT do São Paulo, com toda a sua infraestrutura, seria a segunda opção do time.

As obras da Granja Comary devem acabar em maio de 2014, às vésperas de Felipão reunir seu elenco para a Copa.