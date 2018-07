José Mourinho ainda não escolheu o goleiro titular do Chelsea

José Mourinho disse nesta sexta-feira que tem "um bom problema" para resolver nesta temporada do Campeonato Inglês: o goleiro titular do Chelsea. Com duas ótimas opções no elenco, o veterano checo Petr Cech e o novato belga Thibaut Courtois, o treinador não quis apontar quem será o escolhido na estreia do time na temporada 2014/15. O Chelsea faz sua primeira partida na Liga nesta segunda-feira, contra o Burnley.

"Em minha opinião, com todo o respeito aos fantásticos goleiros ao redor do mundo, o Chelsea tem hoje dois dos três melhores goleiros do planeta", disse Mourinho, sem citar quem seria o outro - certamente seria o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique. "Isso é algo único. Então, é um problema para mim? É um bom problema", completou o treinador português.

Cech é titular do Chelsea desde 2004, sempre com muita qualidade e segurança debaixo das traves. Mas Courtois voltou agora ao clube, depois de brilhar durante o empréstimo ao Atlético de Madrid. Em função disso, Mourinho vê a disputa aberta entre os dois pela posição. Mourinho não quis adiantar, na entrevista desta sexta-feira, quem começará jogando na temporada.

"Não vou dizer porque eles ainda não sabem da minha escolha. O time ainda não sabe", afirmou Mourinho, ao responder pergunta sobre qual seria o goleiro titular do Chelsea. "Entendo que, para um goleiro top que poderia jogar em qualquer lugar do mundo, ficar no banco será uma situação difícil", completou o treinador, reconhecendo que "não será fácil" manter os dois felizes.