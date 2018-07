José Mourinho confirma que goleiro do Chelsea perderá resto da temporada

MADRI - A temporada 2013/2014 terminou para o goleiro Petr Cech aos 14 minutos do duelo de seu Chelsea diante do Atlético de Madrid, nesta terça-feira, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O atleta de 31 anos saiu para socar a bola após escanteio batido da esquerda, mas foi atropelado por Diego Costa e caiu de mau jeito, sendo imediatamente substituído por Schwarzer.

Antes mesmo do fim do jogo, Cech foi encaminhado para um hospital em Madri, para avaliar a gravidade da contusão. A má notícia veio minutos após o apito final do árbitro. O técnico do Chelsea, José Mourinho, não revelou qual foi a lesão do goleiro, mas confirmou que ele ficará afastado pelo resto da temporada.

"O Petr Cech foi derrubado. Eu não lembro qual jogador foi, mas ele (Cech) sofreu uma lesão que significa que sua temporada está encerrada", declarou, sem lembrar que o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa foi quem trombou com o goleiro.

Mas Cech não será o único problema para o Chelsea nas próximas partidas. A equipe perdeu seu capitão, o zagueiro John Terry, que também se lesionou nesta terça. Ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo em lance isolado, quando pisou no pé de seu companheiro David Luiz.

De acordo com Mourinho, Terry está fora das últimas três partidas do Campeonato Inglês, da volta diante do Atlético de Madrid, quarta que vem, em Londres, e só poderia atuar em uma eventual decisão de Liga dos Campeões, dia 24 de maio, em Lisboa. "Sobre o John, precisaremos chegar à decisão para que ele jogue conosco."