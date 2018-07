José Mourinho confirma volta de Fernando Torres ao Chelsea

LONDRES - O técnico José Mourinho confirmou nesta segunda-feira o retorno de Fernando Torres ao time do Chelsea para o jogo desta terça, contra o West Bromwich, em rodada do Campeonato Inglês. O atacante estava afastado da equipe há três semanas em razão de uma contusão no joelho.

Torres se machucou na partida contra o Manchester United, no dia 19 de janeiro, também em rodada do Inglês. Após tratamento, o atacante espanhol se mostrou recuperado e está relacionado para o jogo desta terça. Mourinho não informou se Torres será titular do líder do campeonato.

O treinador revelou também nesta segunda que o zagueiro John Terry ainda não está recuperado de lesão. O capitão ainda está tratando uma lesão muscular sofrida na semana passada. Mourinho, contudo, espera contar com o defensor no fim de semana para o duelo com o Manchester City, pela Copa da Inglaterra.

O Chelsea lidera o Campeonato Inglês por apenas um ponto, à frente do Arsenal (56 a 55). O Manchester tem 54 e o Liverpool, 50.