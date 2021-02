José Mourinho critica publicação de Bale durante treino: 'Totalmente errado'

Depois de dizer que Gareth Bale pediu para não jogar com o Everton devido a uma lesão, José Mourinho, técnico do Tottenham, voltou a se manifestar sobre as condições físicas do jogador. O comandante criticou publicamente seu atleta por uma postagem em suas redes sociais em que mostra ótimas condições físicas. Segundo ele, o post foi 'totalmente errado.'

Bale foi titular em apenas dois jogos do Campeonato Inglês desde que voltou ao Tottenham em empréstimo junto ao Real Madrid em setembro, em meio a persistentes problemas físicos. Mourinho tem utilizado o galês com cautela. Porém, em sua publicação, Bale se mostrou estar pronto para combate. Na foto, o atacante de 31 anos aparece correndo, com uma legenda de "bom treino hoje", deixando a entender que estaria apto a enfrentar o Everton no meio de semana.

Nesta sexta-feira, Mourinho demonstrou estar com pouca paciência para o assunto. "Eu espero que a conferência de imprensa seja a respeito do jogo (com o Manchester City, neste sábado) e não sobre individualidades. Mas eu tenho que admitir, o post dele criou uma necessidade de ser esclarecido, pois há uma clara diferença entre a postagem e a realidade."

"Desde o começo da temporada, em relação a tudo, eu tento ser bem discreto e privado, mantendo tudo a portas fechadas. Mas eu sinto que eu preciso esclarecer a situação, sabe. Provavelmente o post nem foi responsabilidade dele, não sei", explicou Mourinho.

"Mas o post estava mostrando que aquele treinamento foi ótimo e que ele estava pronto, mas isto estava totalmente errado", esclareceu o treinador português. Mourinho acrescentou dizendo que, quando questionado sobre esse tipo de polêmica, que gosta de esclarecer muito bem as situações. "Eu repito pela última vez e espero que não tenha mais perguntas sobre isso, pois a situação é exatamente como eu falei."

Mourinho disse que Bale não estava se sentindo disposto para enfrentar o Everton, e que o jogador pediu por um exame. O procedimento não mostrou lesão, mas que seus incômodos persistiam. "Pessoas de ciência no esporte, médicos, técnicos nunca podem ir contra o que os outros sentem", declarou o técnico. "O que os jogadores sentem é mais importante do que todos nós."