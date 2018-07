José Mourinho diz que Chelsea deve sentir vergonha de eliminação

O técnico do Chelsea, José Mourinho, não economizou nas críticas ao seu time após a eliminação na quarta fase da Copa da Inglaterra, neste sábado, com a derrota de virada por 4 a 2 para o Bradford, da terceira divisão, no Stamford Bridge. Ele afirmou que os jogadores devem sentir "vergonha" e descreveu o resultado como uma "desgraça".

O líder do Campeonato Inglês desperdiçou uma vantagem de 2 a 0, aberta aos 38 minutos, e viu Mourinho perder pela primeira vez para um time de uma divisão inferior nas suas duas passagens pelo Chelsea. "Eu repito a palavra que usei ontem, caso perdêssemos, é uma desgraça", disse Mourinho. "Uma desgraça esportiva, mas é uma vergonha".

O Chelsea, que ganhou a Copa da Inglaterra três vezes nos últimos cinco anos, venceu todos os seus dez jogos como mandante neste Campeonato Inglês. Foi apenas a segunda derrota em casa no futebol inglês de Mourinho como treinador do Chelsea em casa, e a primeira vez que uma equipe do treinador sofreu quatro gols como mandante.

"Eu poderia expressar meu sentimento ruim com o jogo e com o resultado, mas tenho espaço para me sentir feliz por eles. Eu sou honesto", disse Mourinho. "Por outro lado, sinto vergonha e acho que os jogadores devem sentir exatamente o mesmo que eu sinto. Esta é a beleza do futebol, a beleza da Copa da Inglaterra. Isso acontece mais na Copa da Inglaterra do que em qualquer outro país.".

Mourinho fez nove alterações em relação à equipe que iniciou o empate por 1 a 1 com o Liverpool, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa na terça-feira. O duelo de volta é nesta terça-feira.

"A equipe que escalei é uma boa equipe", disse Mourinho. "Quando optamos por outros jogadores, os outros jogadores têm que estar prontos para jogar pelo Chelsea, jogar qualquer partida. Se eles não podem jogar contra uma equipe da segunda, terceira ou quarta divisão o que vamos fazer?", concluiu o treinador do Chelsea.