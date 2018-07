José Mourinho é demitido do comando do Chelsea

O técnico José Mourinho foi demitido do Chelsea nesta quinta-feira. O português é um dos grandes ídolos da torcida, conquistou alguns dos mais importantes títulos da história do clube, mas nada disso foi o suficiente para mantê-lo no cargo em meio à péssima e inexplicável fase da equipe nesta primeira parte de temporada 2015/2016 do futebol europeu.

"Tanto José quando a direção concordaram que os resultados não têm sido suficientemente bons nesta temporada. Por isso, creem que o melhor para ambas as partes é uma separação", explicou o Chelsea em comunicado oficial.

A segunda passagem de Mourinho pelo clube durou pouco mais de dois anos. Ele voltou ao clube no meio de 2013 e neste período conquistou dois títulos, ambos na temporada 2014/2015: o Campeonato Inglês e a Copa da Liga Inglesa.

Até pela ótima temporada da qual vinha, o atual momento do Chelsea surpreendeu a todos. A equipe é somente a 16.ª colocada do Campeonato Inglês, com 15 pontos em 16 jogos, somente um acima da zona de rebaixamento. Foram nove derrotas na competição, marca inconcebível para o atual campeão.

Ao menos para a imprensa inglesa, no entanto, este péssimo momento tem explicação: a relação de Mourinho com seus jogadores. De acordo com veículos de mídia do país, o português estaria enfrentando sérios problemas para controlar o vestiário e alguns dos líderes do elenco, como Diego Costa, que já vinha demonstrando diversos sinais de descontentamento com o treinador.

Em meio ao péssimo momento, o dono do Chelsea, Roman Abramovich, chegou a ir a público para garantir a manutenção do técnico, mas a falta de reação da equipe mudou o planejamento. A gota d''água foi a derrota da última segunda-feira para o surpreendente líder Leicester City, por 2 a 1.

Quem assumir o Chelsea terá o trabalho de liderar o clube em uma reação no Inglês, mas enfrentará uma situação bem melhor na Liga dos Campeões. O time londrino se classificou em primeiro na sua chave e, agora, terá pela frente o Paris Saint-Germain nas oitavas de final.

O Chelsea ainda não confirmou o substituto de Mourinho, mas já estaria certo com o holandês Guus Hiddink para assumir de forma interina até o fim da temporada. Ele já exerceu exatamente esta função na segunda metade da temporada 2008/2009, quando substituiu o brasileiro Luiz Felipe Scolari.