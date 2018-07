José Mourinho elogia Kaká e aposta que ele seguirá no Real Madrid

MADRI - O técnico José Mourinho afirmou nesta sexta-feira que aposta na permanência de Kaká no Real Madrid pelo menos até o final desta temporada do futebol europeu, depois de a saída do jogador, em janeiro, ter sido fortemente especulada nos últimos tempos. O treinador falou sobre o assunto no mesmo dia em que relacionou o craque brasileiro para o confronto deste sábado, contra o Málaga, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Quando foi questionado sobre os planos do Real para janeiro, quando será aberta a janela de transferências do futebol europeu, o comandante português disse não acreditar na possibilidade de o clube madrilenho sair às compras, tendo em vista o seu já o seu estrelado elenco. E o técnico espera que Kaká siga fazendo parte dele em 2013.

"Não penso que iremos ao mercado e ele não funcionará para o Real Madrid", disse Mourinho, em entrevista coletiva, para em seguida falar do brasileiro. "Creio que o Kaká não irá embora. Ele ficará. E, como tenho dito sempre, se ele ficar é bom para nós porque é uma solução a mais (para o elenco)", destacou o comandante, que por várias vezes sequer relacionou o meia-atacante para jogos da equipe madrilenha nesta temporada.

Reserva do Real Madrid, Kaká segue sofrendo para conseguir espaço no time e por isso a sua saída do clube voltou a ser especulada com força. Até a possibilidade de o jogador atuar novamente no Brasil tem sido cogitada, embora ele esteja na mira de outros clubes europeus e possua a possibilidade até de atuar em outros centros do futebol mundial. No início deste mês, o atleta negou que tenha sido procurado pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, após o astro David Beckham dizer que o clube norte-americano estava disposto a fazer grande esforço para contratar o brasileiro.