José Mourinho exalta evolução do meia Hazard no Chelsea

LONDRES - Contratado no meio de 2012 como grande promessa, o meia Hazard vive hoje sua melhor fase com a camisa do Chelsea. O jogador tem sido o principal nome da equipe e se mostrado decisivo, como na vitória por 2 a 0 sobre o Hull City, no último sábado, quando marcou o primeiro gol. A evolução do jovem de 23 anos tem deixado o técnico José Mourinho extremamente satisfeito.

"Ele tem jogado muito bem por um longo período", declarou o comandante. "O clube fez um grande investimento por ele na temporada passada. Para trazer um jogador da França e pagar o valor que o Chelsea pagou é porque o clube acredita muito nele", completou, lembrando das 32 milhões de libras (cerca de R$ 125 milhões) pagas pelo time inglês ao Lille.

De acordo com Mourinho, as grandes atuações do jogador fizeram com que ele deixasse de ser apenas uma promessa, para se tornar um dos grandes nomes do futebol europeu atualmente. "Ele não é mais um jovem talentoso, é mais do que isso. É um jogador que sente e aceita a responsabilidade, aceita que um jogador de equipe é mais do que um jogador talentoso", apontou.

Os elogios do técnico português não pararam por aí e ele ainda garantiu que Hazard vive hoje o melhor momento da curta carreira. "O jovem está em um momento muito bom de sua carreira. Foi três vezes consecutivas o homem da partida, o que é muito bom. Vamos ver se a liga dá para ele o prêmio de jogador do mês."