José Mourinho garante que derrota por 4 a 1 é reversível e não joga a toalha

DORTMUND - José Mourinho ainda não jogou a toalha. Nesta quarta-feira, depois da derrota do Real Madrid para o Borussia Dortmund por 4 a 1, na Alemanha, pela partida de ida da semifinal da Copa dos Campeões, o treinador português disse que não perdeu as esperanças pela classificação da equipe para a decisão do dia 25 de maio, em Wembley.

"Ganhou a melhor equipe, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Eles ganharam todos os duelos individuais, foram mais intensos. Mas o resultado é reversível. Nada é impossível. E há esperança. Agora todo mundo vai dizer ''não'', mas um dia todos vão dizer ''sim''", disse Mourinho.

Se conseguir reverter o 4 a 1 na partida de volta, terça-feira que vem, o Real Madrid não terá conseguido um feito inédito. Fez o mesmo na temporada 1975/76, quando depois venceu o Derby County por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, avançando às oitavas de final da Copa da Europa naquela ocasião.

Para Sergio Ramos, isso só será possível se o time tiver uma postura diferente da vista em Dortmund. "Faltou atitude à equipe, em primeiro lugar. Temos todos que refletir, desde o primeiro ao último jogador. Eles foram superiores. Quando aconteceu o sorteio, pensamos que tivemos sorte, mas o Borussia é uma grande equipe", disse o defensor, ainda à beira do gramado.