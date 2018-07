José Mourinho ironiza Daniel Alves e o compara a Einstein

MADRI - Dois dias após Daniel Alves dizer que José Mourinho "não inventou o futebol", referindo-se a uma suposta supervalorização da imprensa ao técnico do Real Madrid, o português não deixou barato e ironizou o lateral-direito do Barcelona.

"Todos temos a aprender com as pessoas inteligentes", disse Mourinho, em tom sarcástico, na entrevista coletiva deste sábado, véspera do confronto do Real Madrid com o Zaragoza pelo Campeonato Espanhol.

"O que Daniel Alves disse Einstein não diria melhor. Foi um português (Pedro Álvares Cabral) que descobriu seu país, mas não inventou o futebol. Tem toda a razão, não inventei o futebol", completou o comandante do Real, conhecido pelas respostas ácidas.

A troca de farpas entre jogadores e membros de Real Madrid e Barcelona se intensificou após a goleada do time catalão sobre o arquirrival por 5 a 0 no dia 29 de novembro. Mas já começaram no início da temporada, em setembro, quando Mourinho acusou alguns times do Espanhol de facilitar o caminho do Barça por escalar jogadores reservas no confronto entre eles.

O Real Madrid é o vice-líder do Espanhol com 35 pontos, dois a menos que o Barcelona. O próximo tira-teima entre os rivais está marcado para o dia 17 de abril de 2011, em Madri.