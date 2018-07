Jose Mourinho revela que grandes ingleses queriam levar Talisca

Com exceção de Diego Costa, atacante naturalizado espanhol que marcou três gols pelo Chelsea, nenhum brasileiro brilhou mais no fim de semana do futebol europeu do que o garoto Anderson Talisca. Contratado junto ao Bahia na janela de transferências do meio do ano, ele fez três na goleada do Benfica sobre o Vitória de Setúbal por 5 a 0 pelo Campeonato Português.

Logo os olhos se voltaram para o garoto, que custou R$ 12 milhões ao Benfica. Até José Mourinho, técnico do Chelsea, comentou sobre ele. E, diferente do imaginado, disse que os grandes ingleses também queriam o meia de apenas 20 anos.

"O Talisca dizem que é desconhecido, mas é tão desconhecido que só não está a jogar em Inglaterra porque não tem licença de trabalho. Se a tivesse, estava aqui. Havia muitas equipes ingleses, grandes e importantes, que o queriam", contou Mourinho.

O treinador foi mais longe e disse que chegou a ser especulado, na Inglaterra, uma contratação à espera de uma convocação futura. "Houve quem o quisesse contratar, mesmo sabendo que ele não podia jogar para já. Queriam contratar, pôr para rodar num campeonato menor e esperar que eventualmente chegasse à seleção, para depois obter a licença de trabalho", revelou.