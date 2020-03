José Mourinho vai às ruas distribuir itens de higiene e comida para idosos

Em meio à pandemia do coronavírus, o técnico José Mourinho foi visto nas ruas de Enfield, bairro de Londres, nesta segunda-feira (23) distribuindo itens essenciais para idosos em situação de vulnerabilidade.

Usando máscara, o treinador do Tottenham entregou itens de higiene e também comida para um grupo de idosos que não podem sair de casa por causa do coronavírus. “Estou dando uma pequena ajuda para Age UK Enfield e Love Your Doorstep Enfield. E, claro, você pode doar comida online ou ser voluntário. É muito fácil entrar em contato”, disse o técnico, em vídeo publicado nas redes sociais.

Nesses vídeos, o treinador do Tottenham aparece separando os materiais e também em imagens ao lado de voluntários da Age UK, uma organização sem fins lucrativos. Assista:

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act ?? (via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020