José Mourinho vê título espanhol 'quase impossível' para Real Madrid

MADRI - O empate por 2 a 2 com o Espanyol, amargado no último domingo, em pleno Santiago Bernabéu, fez o técnico José Mourinho admitir que o Real Madrid está praticamente fora da disputa pelo título do Campeonato Espanhol. O resultado ruim diante do atual penúltimo colocado da competição deixou a equipe madrilenha 13 pontos atrás do líder Barcelona ao fim da 16.ª rodada, e o comandante sabe que é pouco provável uma reversão deste quadro, embora esta edição do torneio nacional ainda não tenha chegado ao final de sua primeira metade.

O Real foi campeão espanhol na temporada passada com a histórica marca de 100 pontos ganhos, mas agora Mourinho amarga apenas 33 somados em 16 partidas, o que resulta em um aproveitamento de 69% dos pontos, contra os incríveis 96% contabilizados pelo Barcelona, que segue invicto com uma campanha de 15 vitórias e um empate.

"Eu acho que vencer a Liga (Espanhola) é praticamente impossível. (Treze pontos de diferença) são muitos neste estágio da temporada. Eu nunca estive em uma situação como essa, perdendo tantos pontos e com uma equipe tão longe de seus objetivos", afirmou o comandante, que apontou uma queda de rendimento da equipe em relação à temporada passada.

"Não estamos jogando tão bem como jogamos antes. Quando você está sem resultados não tem a mesma alegria e confiança. Em condições normais, com o time bem e com confiança, com todas estas oportunidades em temporadas anteriores a partida terminava com três, quatro ou cinco gols (do Real)", disse Mourinho, que ao mesmo tempo também evitou descartar toda a possibilidade de o time reagir e ganhar este Campeonato Espanhol.

"Nós continuamos brigando pelo título, mesmo que pareça impossível, porque aqui é o Real Madrid. Todo mundo tem que brigar por eles mesmos, por ambição, dignidade pessoal e pelo nome do Real Madrid", ressaltou o treinador.