José Pékerman celebra 'equilíbrio' em grupo da Colômbia na Copa

O técnico José Pékerman saiu satisfeito do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. Nesta sexta-feira, sua seleção, a Colômbia, caiu na mesma chave de Polônia, Senegal e Japão, adversários que não são potências e que mantêm um equilíbrio entre eles.

"As expectativas sempre são muito grandes. Foi um sorteio com características distintas pelo temor pelas grandes seleções. Por isso, foi bom ter um equilíbrio entre os nomes. É um grupo parelho, o que nos agradou", considerou o treinador argentino.

A Colômbia estreará no Grupo H diante do Japão, dia 19 de junho, em Saransk. Depois, encara a Polônia dia 24, em Kazan. Por fim, o adversário será Senegal no dia 28, em Samara. Pékerman vai para o seu terceiro Mundial, após comandar o time colombiano em 2014 e a Argentina em 2006, e disse o que espera de sua seleção na Rússia.

"Sei o que é um Mundial e o que é competir. Não se pode deixar nada no ar. Cada equipe em um Mundial tem suas dificuldades. É preciso pensar com respeito, porque conhecemos os jogadores e suas qualidades", comentou o treinador.

A análise de equilíbrio de Pékerman foi compartilhada até pelos rivais, como o atacante Diafra Sakho, um dos destaques da seleção senegalesa. "Esta é a melhor situação que poderíamos ter. Todos os times são iguais. Vamos começar a estudá-los e lidar com as partidas uma a uma. Mas eles também vão ter que nos estudar", projetou o jogador do West Ham.