Morre José Roberto Portella, preparador físico de Corinthians, São Paulo e Portuguesa

O preparador físico José Roberto Portella, que trabalhou em muitos clubes paulistas e do País, morreu na noite desta quarta-feira, aos 69 anos, em São Paulo, vítima de uma doença degenerativa. Seu corpo foi cremado à noite no crematório da Vila Alpina, na capital, com a presença de poucos familiares e amigos.

Portella vinha enfrentando problemas de saúde há pouco mais de três anos. Em abril deste ano, passou por uma cirurgia delicada e, desde então, não se recuperou mais. O seu estado foi se agravando aos poucos. Em julho, ele foi internado. Bastante debilitado, não resistiu.

Na década de 1970, Portella trabalhou na seleção paulista e também na brasileira, mas ficou muito identificado com a Portuguesa. Ao lado do técnico Candinho o preparador físico participou da boa campanha de 1996, quando a Lusa sagrou-se vice-campeã do Campeonato Brasileiro, perdendo o título para o Grêmio. A sua última passagem pelo Canindé aconteceu entre 2017 e 2018.

Na capital, Portella passou por Corinthians e São Paulo, tendo trabalhado em mais de uma dezena de clubes do interior paulista, como Ponte Preta, Guarani, Bragantino, Ituano, Mirassol, Linense, São Caetano, entre outros. Esteve ainda no Atlético Mineiro, Fluminense, Goiás e Fortaleza.

Portella também teve experiência internacional, atuando no Sporting de Lisboa e no Vitória de Guimarães, ambos em Portugal, e no Al Ahli, da Arábia Saudita.